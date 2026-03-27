サイード・クーゼチ駐韓イラン大使は26日、「韓国は（イランの）非敵対国だ」としつつも、「米国とイスラエルが利益を得るいかなる活動もイランの制裁対象だ」と述べ、米国と取引する韓国船のホルムズ海峡通航を制限する考えを示した。クーゼチ大使はこの日午前、ソウル竜山区（ヨンサング）の在韓イラン大使館で開かれた記者会見で「韓国は非敵対国に含まれる」とし、「韓国政府が米国の提案する合意に参加していない点について感