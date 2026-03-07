７日午後、名古屋市西区のショッピングセンターの駐車場で、軽乗用車4台が焼ける火事がありました。けが人はいませんでした。 【写真を見る】「駐車場に止めてある車両から出火している」ショッピングセンター駐車場で軽乗用車４台が焼けるけが人なし名古屋・西区 火事があったのは西区香呑町のショッピングセンターの屋外駐車場で、消防によりますと、７日午後1時15分ごろ「駐車場に止めてある車両から出