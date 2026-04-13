愛知県安城市の集合住宅で、女性2人を包丁で刺して殺害したとして55歳の男が逮捕されました。2人は妻と娘とみられています。 警察によりますと午前0時20分ごろ、安城市福釜町の集合住宅で、男から「妻と娘を殺した」と110番通報がありました。警察が母親と娘とみられる50代ぐらいと10代半ばぐらいの女性の遺体を見つけました。 警察は、2人を包丁で刺すなどして殺害したとして夫とみられる中村孝一容疑者(55)を殺人