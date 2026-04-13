13日未明、愛知県安城市のアパートの一室で、母と娘とみられる女性2人の遺体が見つかり、警察は現場にいた夫とみられる男を殺人の容疑で逮捕しました。警察によりますと、13日午前0時半前、安城市福釜町のアパートで「娘と妻を殺した」と夫とみられる男(55)から110番通報がありました。駆け付けた警察官がアパートの一室を調べたところ、住人とみられる50代くらいの女性と10代半ばくらいの女性が倒れてい