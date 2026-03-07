上天草市で明治時代初期にキリシタンではないことを証明した印證札が見つかりました。見つかった印證札5点は、明治時代初期、長崎県に属していた今の上天草市龍ヶ岳町にある神社が発給したものです。 龍ヶ岳町樋島の藤田家古文書から見つかりました。明治政府は当初、キリスト教の信仰を禁止し、宗教政策の管理を江戸時代の寺院から神社の担当に変更。神社の氏子であることがキリシタンではないことの証明になりました。 熊