◆オープン戦日本ハム―ロッテ（７日・エスコン）日本ハムのドラフト５位ルーキー・藤森海斗捕手（１８）＝明徳義塾＝が「１番・捕手」で先発出場した。初回の第１打席、カウント１―２からロッテ・田中晴の１５０キロ直球を三塁への内野安打を放った。高く弾んだ打球を明徳義塾の先輩・寺地が処理したが、藤森の俊足が勝った。その後、２番・常谷の打席で二盗も決め、チャンスメイクした。２月２２日の広島とのオープン戦（名