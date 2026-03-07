覚せい剤の使用と所持の疑いで逮捕され、2023年12月に懲役2年8月の実刑判決が確定。翌2024年2月15日に刑務所に収監されていた元KAT-TUN田中聖（こうき）が、刑期を終え出所していたことがわかった。「田中さんは、2024年2月16日に公開された依存症専門オンラインサロン『Addiction Report』のインタビューに答えており、収監前の心境を『悪いことをしてしまったのは自分なので、甘んじて受け入れなければいけません』と語って