◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾０―１３日本＝７回コールド＝（６日・東京ドーム）侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が先制の満塁本塁打を含む３安打５打点と大暴れした。初回先頭で初球を痛烈にはじき返し右翼線二塁打にすると、２回は１死満塁で迎えた第２打席では、右翼席に確信弾をたたき込んだ。この回さらに適時打も放ち、３安打５打点と別格の存在であることを初戦から示した。大谷本人は「打った瞬間入