ゲーミングタブレット「REDMAGIC Astra」の限定版「Golden Saga」が日本で3月5日に予約販売開始！ZTE傘下のNubia Technology（以下、Nubia）の日本国内総代理店であるFastlane Japanは5日、Nubiaが展開する「REDMAGIC」ブランドにおけるゲーミングタブレット「REDMAGIC Astra」の限定版「REDMAGIC Astra Golden Saga」（以下、REDMAGIC Astra タブレット Golden Saga 限定版）を日本市場にて数量限定で2026年3月5日（木）12時に開