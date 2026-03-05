REDMAGIC Astra タブレット Golden Saga 限定版 本日発売開始！ ◆ フラグシップ級チップ SnapdragonR 8 Elite 搭載 ◆ 片手サイズの9インチに、鮮やかな有機ELディスプレイ ◆ 漆黒のカーボンと輝くゴールドが織りなす高級感 ◆ ゴールドメッキVCで、極限のパフォーマンスを維持… pic.twitter.com/pC3DaWaIyj

Astraはすでに完売となりましたが、

「AstraのGolden Saga版も日本で売って！」というお声が予想以上に多くて…



そんな皆さんの熱意に押され、

ごくわずかですが確保に成功しました⚔️✨

3月5日(木)、公式サイトにて発売決定！📅



▼詳しくはこちらhttps://t.co/UlTtMFTyMipic.twitter.com/AQhwfEyu5l…