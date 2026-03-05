Snapdragon 8 Elite搭載の9インチAndroidタブレット「REDMAGIC Astra Golden Saga 限定版」が日本で数量限定で販売開始
|ゲーミングタブレット「REDMAGIC Astra」の限定版「Golden Saga」が日本で3月5日に予約販売開始！
ZTE傘下のNubia Technology（以下、Nubia）の日本国内総代理店であるFastlane Japanは5日、Nubiaが展開する「REDMAGIC」ブランドにおけるゲーミングタブレット「REDMAGIC Astra」の限定版「REDMAGIC Astra Golden Saga」（以下、REDMAGIC Astra タブレット Golden Saga 限定版）を日本市場にて数量限定で2026年3月5日（木）12時に開始するとお知らせしています。
なお、数量限定でなくなり次第販売終了となっており、2026年3月中旬から下旬に順次出荷予定となっています。また日本向けに販売されるモデルはオープン市場向けメーカー版で、携帯電話ネットワークに対応しないWi-Fiモデルとなっており、日本における各認証（いわゆる「技適」など）を取得しています。
更新中
REDMAGIC Astra タブレット Golden Saga 限定版— REDMAGIC Japan｜レッドマジック【日本公式】 (@REDMAGIC_JP) March 5, 2026
本日発売開始！
◆ フラグシップ級チップ SnapdragonR 8 Elite 搭載
◆ 片手サイズの9インチに、鮮やかな有機ELディスプレイ
◆ 漆黒のカーボンと輝くゴールドが織りなす高級感
◆ ゴールドメッキVCで、極限のパフォーマンスを維持… pic.twitter.com/pC3DaWaIyj
Astraはすでに完売となりましたが、— REDMAGIC Japan｜レッドマジック【日本公式】 (@REDMAGIC_JP) March 2, 2026
「AstraのGolden Saga版も日本で売って！」というお声が予想以上に多くて…
そんな皆さんの熱意に押され、
ごくわずかですが確保に成功しました⚔️✨
3月5日(木)、公式サイトにて発売決定！📅
▼詳しくはこちらhttps://t.co/UlTtMFTyMipic.twitter.com/AQhwfEyu5l…
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・nubia REDMAGIC Astra 関連記事一覧 - S-MAX
・REDMAGIC Astra タブレット Golden Saga 限定版 製品詳細 - REDMAGIC日本公式サイト - REDMAGIC (Japan)