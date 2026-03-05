ゲーミングタブレット「REDMAGIC Astra」の限定版「Golden Saga」が日本で3月5日に予約販売開始！

ZTE傘下のNubia Technology（以下、Nubia）の日本国内総代理店であるFastlane Japanは5日、Nubiaが展開する「REDMAGIC」ブランドにおけるゲーミングタブレット「REDMAGIC Astra」の限定版「REDMAGIC Astra Golden Saga」（以下、REDMAGIC Astra タブレット Golden Saga 限定版）を日本市場にて数量限定で2026年3月5日（木）12時に開始するとお知らせしています。

販売は公式Webサイト（ https://jp.redmagic.gg/ ）内の公式Webストアにて行われ、販売されるモデルは24GB内蔵メモリー（RAM）および1TB内蔵ストレージ、本体色はゴールデンの1色で、パッケージも特別仕様でマグネット式ケブラー保護ケースをはじめ、プレミアムな付属品が同梱され、価格（金額はすべて税込）はオープンながら希望小売価格および公式Webストアでは229,800円となっています。

なお、数量限定でなくなり次第販売終了となっており、2026年3月中旬から下旬に順次出荷予定となっています。また日本向けに販売されるモデルはオープン市場向けメーカー版で、携帯電話ネットワークに対応しないWi-Fiモデルとなっており、日本における各認証（いわゆる「技適」など）を取得しています。


記事執筆：memn0ck


