3月3日、音楽番組『うたコン』（NHK）が放送され、歌謡コーラスグループ・純烈が出演。リーダー・酒井一圭の“激変ビジュ”に、衝撃が広がっている。今回の放送では「節目の春に贈る 絆のうた」をテーマに、小林幸子、美川憲一、純烈やM!LKなど、幅広いアーティストが出演。純烈は、いま勢いのあるダンスボーカルグループ・M!LKのメンバーたちと、一世風靡セピアの楽曲『前略、道の上より』でコラボパフォーマンスを披露した。