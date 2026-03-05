千葉県船橋市のマンションの一室で成人とみられる男女2人の遺体が見つかりました。警察は無理心中などの可能性も含めて詳しい経緯を調べています。【映像】現場周辺の様子4日午後7時過ぎ、「娘が仕事を無断欠勤したと連絡を受けて自宅に来たが、チェーンがかかっていて室内が確認できない」と警察に通報がありました。警察や消防が船橋市のマンションの室内に入って確認したところ、成人とみられる男女2人の遺体を発見しまし