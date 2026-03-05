この記事をまとめると ■クルマは国土交通省に届け出された型式が正式名称となる ■クルマの型式変更の基準はプラットフォームやエンジンなどの中身の変更だ ■型式申請には高額な費用がかかるためフルモデルチェンジでも型式が変わらない例が増えた クルマの型式はどのようなときに変わるのか クルマの車名は、一般的にはトヨタ・クラウン、日産ノート、ホンダ・シビックなどとされるが、これらは「通称車名」と呼ばれる。国土