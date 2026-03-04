TVS REGZAが、4Kレグザレーザープロジェクター『RLC-V5R-S』を3月20日に発売することを発表した。 「RLC-V5R-S」は、光源に日亜化学工業製のRGB3色レーザー光源を採用した4Kプロジェクターだ。 明るさ約1,100 ISOルーメン（ブライトネスエンハンサー設定「有効」時）、BT.2020面積比で約110%の広色域を実現した。レーザー光源による長寿命と起動の速さに加え