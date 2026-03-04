TVS REGZAが、4Kレグザレーザープロジェクター『RLC-V5R-S』を3月20日に発売することを発表した。

「RLC-V5R-S」は、光源に日亜化学工業製のRGB3色レーザー光源を採用した4Kプロジェクターだ。

明るさ約1,100 ISOルーメン（ブライトネスエンハンサー設定「有効」時）、BT.2020面積比で約110%の広色域を実現した。レーザー光源による長寿命と起動の速さに加え、テレビ開発で培ったレグザ独自の画質チューニングを施している。

映像モードは「スポーツ」「PC/ゲーム」「FILMMAKER MODE」など7種類に加え、新たに「カスタム」モードが追加された。また、HDR10およびHLG規格にも対応する。

本体サイズは幅218mm×高さ230mm×奥行193mm、質量3.5kgと小型・軽量で、キャリーケースも付属する。1.0～1.3：1の光学ズームに対応しており、約65インチの画面サイズで最小投写距離1.4m、約120インチで最小投写距離約2.7mとなっている。

ジンバル構造を採用し、スタンドの可動域は垂直方向360度までカバーした。自動台形補正、自動フォーカス調整、自動障害物回避、目の自動保護機能、壁面色自動補正といった複数の自動補正機能を搭載している。

Google TVを搭載しており、Netflixなどの動画配信サービスが使えるほか、同じ家庭内ネットワークに接続している対応デバイスのコンテンツや、レグザのタイムシフトマシン録画などにも対応している。

スピーカーはフルレンジスピーカー2基と高音専用ツィーター2基を組み合わせた実用最大出力20Wの2Wayスピーカーシステムを搭載された。

バーチャル3Dサラウンド技術DTS Virtual:Xに対応しているほか、ボイスバランス調整機能や、「映画」「スポーツ」「音楽」など7つの音声メニューも備えている。

