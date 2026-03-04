【パワフルプロ野球2026-2027】 6月11日 発売予定 価格： 通常版 8,470円 パワフルエディション 10,670円 コナミデジタルエンタテインメントは、6月11日に発売を予定しているプレイステーション 4/Nintendo Switch用野球・育成「パワフルプロ野球2026-2027（パワプロ2026）」における大谷翔平選手の能力を公開した。 「パワフルプロ野球」シリーズ