「パワプロ2026」より大谷選手の能力が公開。パワーは圧巻の98「SHO-TIME」、「威圧感」、「Big Fly」など超特殊能力3つ持ち
コナミデジタルエンタテインメントは、6月11日に発売を予定しているプレイステーション 4/Nintendo Switch用野球・育成「パワフルプロ野球2026-2027（パワプロ2026）」における大谷翔平選手の能力を公開した。
「パワフルプロ野球」シリーズの最新作として発売される「パワプロ2026」は、発売日が6月11日になることが明らかになった。これに合わせて様々な情報が公開され、作中に登場する大谷選手の能力値が先行してお披露目された。
パワーは98でSとなっており、このほか肩力は85のA、走力が76のB、ミートは70のBとなっており高い数値を誇る。また、多彩な能力に加え「SHO-TIME」、「威圧感」、「Big Fly」という超特殊能力を3つ備えている。
#大谷翔平 選手の能力値を大公開でやんす！！- パワプロ・プロスピ公式 (@pawapuro_pro) March 4, 2026
圧巻のパワー98！
さらに新たに超特殊能力になった「威圧感」を含む3つの超特殊能力を持っているでやんす！
いろんなモードで活躍する大谷翔平選手が楽しみでやんすね！https://t.co/bPUcfFLXkm#パワプロ2026 pic.twitter.com/YCV3RlcSZQ
※画像は開発中のものです。
一般社団法人日本野球機構承認
(C)2026 SAMURAI JAPAN
Trademarks, copyrights, names, images and other proprietary materials are used with permission of
World Baseball Classic, Inc.
日本プロ野球名球会公認
日本プロ野球OBクラブ公認
日本プロ野球外国人OB選手会公認
プロ野球フランチャイズ球場公認
ゲーム内に再現された球場内看板は、原則として2025年度プロ野球公式戦のデータを基に制作しています。
データは、(株)共同通信デジタル/Japan Baseball Data (株)が独自に収集したものであり、公式記録とは異なる場合がありま
す。
All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under
license.
(C)Konami Digital Entertainment