【パワフルプロ野球2026-2027】 6月11日 発売予定 価格： 通常版 8,470円 パワフルエディション 10,670円

コナミデジタルエンタテインメントは、6月11日に発売を予定しているプレイステーション 4/Nintendo Switch用野球・育成「パワフルプロ野球2026-2027（パワプロ2026）」における大谷翔平選手の能力を公開した。

「パワフルプロ野球」シリーズの最新作として発売される「パワプロ2026」は、発売日が6月11日になることが明らかになった。これに合わせて様々な情報が公開され、作中に登場する大谷選手の能力値が先行してお披露目された。

パワーは98でSとなっており、このほか肩力は85のA、走力が76のB、ミートは70のBとなっており高い数値を誇る。また、多彩な能力に加え「SHO-TIME」、「威圧感」、「Big Fly」という超特殊能力を3つ備えている。

※画像は開発中のものです。

