この記事をまとめると ■一見するとタイヤはゴムの塊に見えるがじつは10以上の部位で構成されている ■タイヤのそれぞれの部位には名称と役割がある ■タイヤの外部構造はトレッド・サイドウォール・ビード、内部構造はカーカス・ベルト、インナーライナーなどから成る タイヤの各部の名称と役割 乗用車のタイヤは空気が漏れないように一体成型されているので、一見するとひとつのゴムの塊に思えるが、細かく見ると10以上の部位