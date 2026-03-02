2026年3月1日、中国のポータルサイト・捜狐に「新テニスの王子様」が残り6話で完結することを紹介した記事が掲載された。記事は、「『テニスの王子様』は初代から続編『新テニスの王子様』へと受け継がれ、丸々一世代を伴走してきた作品である。しかしこのほど、原作者・許斐剛氏が『新テニスの王子様』は残り6話で完結すると発表した。この知らせに多くの古参ファンが大きな衝撃を受けた」と述べた。その上で、「正直なところ、分