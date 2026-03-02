「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週木曜深夜24時）。2月26日（木）の放送は、「プロのひと手間で別グルメに！ 一流料理人の食べ放題カスタム 焼肉きんぐ編」をお届け！【動画】ロバート馬場が「焼肉きんぐ」のメニューを大改造！パンケーキで肉を挟む！？「絶品グルメ」ロバートの馬場裕之が、人気焼肉チェーン店「焼肉きんぐ」で、130種類以上ある食べ放題メニューを組み合わせて、新たな激ウマグルメを作る