ロバート馬場が「焼肉きんぐ」のメニューをカスタム！パンケーキで肉を挟む！？「絶品グルメ」が続々誕生！
「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週木曜深夜24時）。2月26日（木）の放送は、「プロのひと手間で別グルメに！ 一流料理人の食べ放題カスタム 焼肉きんぐ編」をお届け！
【動画】ロバート馬場が「焼肉きんぐ」のメニューを大改造！パンケーキで肉を挟む！？「絶品グルメ」
ロバートの馬場裕之が、人気焼肉チェーン店「焼肉きんぐ」で、130種類以上ある食べ放題メニューを組み合わせて、新たな激ウマグルメを作る。
※前編はこちら！
馬場は、「サンチュとサンチュ味噌」「牛タン入りつくねと卵黄ソース」「お子様パンケーキ」と、裏名物「きんぐの肉ポテサラダ」を注文。
まずはつくねを焼き、同時にチーズフォンデュソースにコーンを入れて温め、パンケーキを焼く。
馬場は最近、料理人としてのオファーは来るが、お笑いの仕事は「あんまりない」と告白。メンバーの秋山竜次、山本博からは何も言われないらしく、「山本はボクシング、秋山しかお笑いやってない」と苦笑いする。
パンケーキの表面にほんのり焼き目がついたら、「きんぐの肉ポテサラダ」、サンチュを乗せ、そこに「悪魔の野沢菜キムチ」をトッピング。
カットした牛タンつくね、ネギ塩を乗せてもう1枚のパンケーキで挟むと、ボリューム満点の「きんぐバーガー」が完成！ つくねと甘いパンケーキの組み合わせで、絶品グルメに！
スタジオで試食したMCの名倉潤は「焼肉店のハンバーガーって感じ！」とコメントし、みんな絶賛していた。
お次は、「ピーマン焼」「焦がし醤油のコーンバター」「カルビ(タレ)」を注文。
コーンを一旦取り除き、ハサミで細く切ったピーマンを入れたホイルと、同時にお肉を焼く。ホイルの中に焼けたお肉をハサミで細切りカットして入れる。そこにおろしにんにく、コチュジャン、甘口だれを加えて混ぜ、最後にコーンを乗せて「きんぐ青椒肉絲」が完成！
馬場は「ちゃんと別メニューになっています。でも、初めてのデートでこんなことをやったら嫌われると思う」と笑っていた。
今回、馬場が考案したレシピは、番組の公式Instagramで！
