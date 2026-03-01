春服選びに迷っているなら、春夏のトレンドカラーに浮上している「グレー」に注目してみて。今回は、カジュアルなグレーアイテムを【しまむら】からピックアップして紹介します。大人が無理なく取り入れられるグレーで、デイリーコーデをセンスよく格上げできるかも。 襟付きグレートップスでつくるカジュアルコーデ 【しまむら】「マルチBDポロニットPO」\1,639（税込）