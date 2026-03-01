◆第１４回御厨人窟（みくろど）賞・重賞（３月１日、高知競馬場・ダート１４００メートル、不良）黒船賞（３月２４日）と同条件の重賞に１２頭が出走し、１１番人気（単勝９３・８倍）で岡村卓弥騎手が騎乗のジョウショーホープ（牡６歳、高知・雑賀正光厩舎、父ミッキーロケット）が、重賞初勝利を飾った。勝ちタイムは１分３０秒５。レースは好位追走で脚をため、最後の直線で内から鋭い脚で抜け出した。昨秋、ＪＲＡから高