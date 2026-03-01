“日本一強いアナウンサー”ことフリーアナウンサーの堀江聖夏（みな＝32）が17日、自身のXやインスタグラムを更新。右手首骨折を発表した。Xでは「ご報告」と題し、三角筋でギプス状態の右腕をつった写真を添え、「日本一強いアナウンサー、板で痛がる。板割りで尺骨遠位端骨折しました。手術してきます。労（いた）わります！押忍！」と掛け言葉を含めて、骨折で手術を行うことを伝えた。インスタグラムでも「板は痛かったので、