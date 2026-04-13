フリーアナウンサー榎本麗美（43）が12日夕、Xを更新。昨年結婚していたことを発表した。榎本は宇宙への関心が高く、「宇宙キャスター」と称している。SNSのプロフィル欄などによると、文科省の「国際宇宙ステーション・国際宇宙探査小委員会」の委員やJAXA「J−SPARC」ナビゲーターを務めるなど、宇宙関連の仕事が多い。榎本はXに「いつもお世話になっている皆さまへ私事ではございますが、昨年、入籍いたしましたことをご報告