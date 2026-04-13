元フジテレビアナウンサーでタレントの久慈暁子(31)が13日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。第1子出産を報告した。夫はバスケットボール男子日本代表の渡辺雄太(31)。夫の渡辺が、インスタグラムに生まれたばかりの赤ちゃんの小さな手の写真をアップ。「The best day in my life(人生で最も素晴らしい日)」と喜びを記した。久慈も自身のインスタグラムのストーリーズで渡辺の投稿を引用し、第1子出産を伝えた。