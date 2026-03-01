サッカーのポルトガル代表クリスティアーノ・ロナウド（41）が、スペイン2部リーグのUDアルメリアの株式25％を取得し、新たに共同オーナーとなった。ロナウドは今後、クラブの経営陣と連携し、「クラブの次なる成長段階を支えていきたい」と意欲を示している。 【写真】双子のパパだった世界的スーパースターベッドの上でラブラブな姿 今回の決断について、ロナウドは「