◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合侍ジャパン―中日（2026年2月28日バンテリンD）2日間、名古屋で大きな話題を振りまいた侍ジャパンの大谷翔平は、中日との壮行試合の途中に球場を後にした。侍ジャパンの5回の攻撃中に鈴木と菅野、菊池の大リーガー4人で球場を出て宿舎に戻った。大谷ら大リーガーは、規定によりこの日までの中日2連戦は出場できず。3月2日のオリックス戦（京セラドーム）から、いよいよ出