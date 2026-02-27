2月22日（日）の『有吉クイズ』では、正解率20％のクイズを作問する企画「目指せ良問！10人中2人だけ正解するクイズを作れ！」が放送された。これまで番組内でクイズに無類の強さを見せてきた有吉弘行が、ここでも圧巻の知識を見せつけ…。【映像】思い思いの“みちょぱポーズ”にスタジオ爆笑番組のクイズ作家によると、「正解率20％のクイズは難度が適切で一番盛り上がる良問だが、作るのが一番難しい」そう。そこで11人の出演者