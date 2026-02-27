ぽくださんの漫画「重症妊娠悪阻〜それでも赤ちゃんと地球は生きている〜」（全22話）が、インスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む妊娠し、吐き気や嘔吐などの悪阻（つわり）が始まった女性。「これくらいは悪阻なら普通」と思いながら仕事を続けていましたが、医師からは…という内容で、読者からは「つらかったですね（涙）」「地獄を生き抜いている」「共感しながら読みました！」