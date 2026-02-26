Image: Wes Davis/Gizmodo Netfear最新のモバイルWi-Fiルーター。高価だけど、ホテルのWi-Fiより断然いい ホテルでもカフェでも、接続が弱いときにはスマホのテザリングが便利。でも「バッテリー減るのが心配」というのなら、ポケットサイズのWi-Fiルーターがあると安心です。今回使ったのは「Netgear Nighthawk 5G M7ポータブルWiFiホットスポット（eSIM付き）」（以下「Nighthawk M7」）。