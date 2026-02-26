日本気象協会は平年より1日早い3月23日とする桜の開花予想を発表しました。 【写真を見る】「桜の開花予想」大分市は3月23日平年より1日早く （若林気象予報士）「別府市の南立石公園に来ています。あいにくのすっきりしない空模様ですが、こちらには早咲きの桜・寒緋桜は見頃を迎え、少しずつ春が近づいています」 早春の寒い時期に咲くことが名前の由来となっている「寒緋桜」。今年は天候の影響を受けることなく例年通り咲