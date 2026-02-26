【モデルプレス＝2026/02/26】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた谷村優真が2月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。恋人・倉澤俊との交際4ヶ月記念日ショットを公開し、話題となっている。【写真】「今日好き」月9出演中彼氏との交際4ヶ月記念ショット「ビジュ強い」◆谷村優真＆倉澤俊、交際4ヶ月ショット公開谷村は「4month」（※原文ママ）とつづり、