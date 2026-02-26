「今日好き」しゅんゆまカップル、交際4ヶ月記念2ショットにファン歓喜「尊すぎる2人」「ビジュ強い」と反響
【モデルプレス＝2026/02/26】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた谷村優真が2月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。恋人・倉澤俊との交際4ヶ月記念日ショットを公開し、話題となっている。
【写真】「今日好き」月9出演中彼氏との交際4ヶ月記念ショット「ビジュ強い」
谷村は「4month」（※原文ママ）とつづり、倉澤との密着ショットを投稿。頬を寄せ合い、2人で「4」のポーズをする姿を披露した。また、この日の2人は揃って黒い服を着ており、仲睦まじい様子が伺える。
この投稿に「おめでとう」「最高に可愛い」「末永く仲良くね」「尊すぎる2人」「ビジュ強い」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は、2025年12月に最終回を迎えた「チェンマイ編」にてカップル成立した。また倉澤はフジテレビ系月9ドラマ「ヤンドク！」（毎週月曜21時〜）に外来受付の山崎海斗（やまざき･かいと）役で出演している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆谷村優真＆倉澤俊、交際4ヶ月ショット公開
◆谷村優真＆倉澤俊の記念日ショットに反響
