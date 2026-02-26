東京・新宿歌舞伎町の路上で無修正のわいせつDVDを販売していたグループが摘発され、9人が逮捕されました。警視庁によりますと、飯塚良則容疑者や辻繁樹容疑者ら9人は先月、歌舞伎町の路上などで、無修正のわいせつなDVDを販売した疑いなどがもたれています。9人は路上で通行人に「DVDは？」と声をかけ客を集め、35枚セットを1万円ほどで販売していたとみられています。また摘発を逃れるためDVDをコインロッカーに保管し、手渡しで