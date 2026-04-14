お笑いコンビ・家族チャーハンの大石さんと江頭さんが14日、それぞれ自身のXを更新し、コンビの解散を発表しました。【写真を見る】【 家族チャーハン 】コンビ解散を発表「お互いに本音で思いを伝え合い、時間をかけて何度も考えた末での決断です」若手実力派の決断にファンから惜しむ声今年2月に休養を発表していた大石さんは、「長い間、体調不良による休養で多大なるご迷惑とご心配をおかけしてしまい、大変申し訳ござ