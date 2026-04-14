法科学研究センター所長の雨宮正欣氏が１４日放送の「ゴゴスマ〜ＧｏＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」（ＴＢＳ系）に出演した。番組では京都府南丹市で園部小の安達結希さん（１１）が行方不明となってから３週間経過した１３日、同市園部町の山林で子供とみられる身元不明の遺体が見つかったことを取り上げた。死後、相当の期間がたっているとみられ、１４日に司法解剖が行われている。司法解剖とは犯罪による疑いのある遺体に対して