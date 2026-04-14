2024年3月末に解散した、お笑いコンビ尼神インター。渚は吉本興業所属のまま、お笑いやタレント活動を続行、一方の誠子は、吉本興業とのマネジメント契約を終了してフリー芸人となった。「解散当時、不仲説などがいろいろとささやかれましたが、結局のところ、お笑いを突き詰めたい渚さんと、女優業などさまざまなジャンルに挑戦をしたい誠子さんの“方向性の違い”が理由との見方が有力です。解散の1年ほど前からコンビの仕事も