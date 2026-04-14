サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、デスク上の整理整頓と作業効率向上を実現する、コンパクトな2段式モニター台「100-MR234W（ホワイト）」と「100-MR234W（ブラック）」を発売した。■コンパクトでもしっかり収納できる2段構造幅40cmのコンパクト設計ながら、中棚付きの2段構造により優れた収納力を実現。キーボードやマウス、小物類をすっきり収納でき、デスク上のスペースを有効活用でき