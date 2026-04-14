慶尚南道巨済市（コジェシ）の食堂の庭で飼われていた犬にBB弾を撃って虐待した20代の男2人が起訴された。法曹界によると、釜山（プサン）地検東部支庁刑事2部は6日、特殊住居侵入、動物保護法違反、特殊財物損壊、銃砲・刀剣・火薬類等の安全管理に関する法律違反容疑でA（20代）とB（20代）を在宅起訴したと明らかにした。この事件は20代の男3人が共謀したが、現役軍人だったC（20代）は先に軍検察に起訴され、軍事裁判所で裁判