シンガー・ソングライターあいみょん（31）が14日までにインスタグラムを更新。ネット上で拡散された一部臆測を完全否定した。ネット上では、あいみょんが結婚したなどとする臆測が拡散された。ストーリーズを更新し「なんか私、知らん間に結婚したことになってるらしい。ラッキーすぎるでも結婚した覚えないねん」と投稿。続けて別の投稿で「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど☆」とつづった。