◆パ・リーグソフトバンク―楽天（１４日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクのオスナ投手が、この日から１軍に合流することが明らかになった。試合前に三笠杉彦ＧＭが「起用方針について双方合意しました。本日、出場登録をする予定です」と球団を通して声明を発表した。右腕は２３年、４年４０億円超の契約を結んだ際、条件に「守護神としての起用」も明記されていたという。しかし、今季はオープン戦８試合登板で４失点