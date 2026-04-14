アメリカがホルムズ海峡で封鎖措置を始めたことについて、中国外務省は、きょうの会見で「危険で無責任な行為だ」と非難した。中国・外務省報道官：アメリカが軍の展開を強化し、封鎖措置を講じることは、対立を激化させ、情勢の緊張を高め、もともと脆弱な停戦局面を破壊するものだ。中国外務省の報道官は、アメリカによる封鎖措置は航行の安全を脅かすもので「危険で無責任な行為だ」と非難した。その上で、「各当事者が停戦合意