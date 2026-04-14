京都府警は南丹市の山林で発見された子どもと見られる遺体の司法解剖を2026年4月14日に行い、行方不明となっている小学6年生・安達結希さんとの関連を調べている。「めざましテレビ」（フジテレビ系）は14日の放送で、フジテレビ解説副委員長の平松秀敏記者が「司法解剖の注目ポイント」を伝えた。まず、死因、死亡推定時刻を特定する「死因をどこまで特定できるか。たとえば、遭難で亡くなっていれば低体温症の可能性がありますが