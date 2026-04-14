スティーヴン・キング原作を映画化した『サンキュー、チャック』が5月1日より全国公開されるのを前に、主演のトム・ヒドルストンが挑んだダンスシーンの舞台裏映像が解禁された。【動画】圧巻ダンスシーン＆舞台裏に迫る特別映像本作は、『ドクター・スリープ』のマイク・フラナガンが監督・脚本を手がけたヒューマン・ミステリー。異常気象などで崩壊寸前の世界を舞台に、「ありがとう、チャック！」と記された大量の謎の広告