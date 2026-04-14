アメリカのトランプ大統領が、自身をイエス・キリストのように描いた画像をSNSに投稿し、その後、削除しました。画像には白いローブ姿のトランプ大統領が、ベッドに横たわる人物の額に手をかざし、光を放つような様子が描かれています。トランプ大統領は12日、自身をイエス・キリストのように描いた画像をSNSに投稿しました。アメリカ・トランプ大統領：私が投稿した。医師のつもりだった。我々が支援する赤十字での活動に関するも