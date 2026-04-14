経営再建中の日産は14日、今後の経営方針を示す「長期ビジョン」を発表しました。新車投入を加速させ、販売回復をめざす考えです。発表に臨んだ日産のエスピノーサ社長は、今年度が最終年となる経営再建計画「Re:Nissan」について、コスト削減は計画的に進んでいるとし、今後は新車投入を加速することで販売回復をめざす考えを示しました。現状56車種あるモデル数は2割削減の45車種とし、収益の低い車は段階的に生産を終了して、よ