長野県塩尻市の自宅で妻を殺害した罪に問われている元長野県議会議員の裁判で、最高裁は元県議の上告を退ける決定をしました。決定は13日付で、元県議に懲役19年を命じた1審・2審判決が確定することになります。長野県議会の元議員・丸山大輔被告（51）は2021年9月、塩尻市の自宅兼酒蔵の事務所で妻の希美さん（当時47）を殺害した罪に問われています。丸山被告は一貫して無罪を主張していましたが、1審の長野地裁は「長らく不倫関