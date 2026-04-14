遺体が発見されたのは小学校から約2キロの位置京都府南丹市で見つかった遺体について、「子どもとみられる小柄な遺体」は行方不明になっている11歳の安達結希さんであることが捜査関係者への取材でわかりました。【写真を見る】【速報】京都・南丹市で見つかった遺体行方不明になっている安達結希さん（11）と判明遺体が発見されたのは、安達さんが通う小学校から約2キロの位置だったということで、警察は安達さんが死亡した経緯