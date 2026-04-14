リュックと靴は5kmも離れ小学６年生・安達結希くん（11）が行方不明になっている京都府南丹市で、子どもとみられる遺体が４月13日午後４時すぎ、雑木林から発見された。京都府警が身元の確認を進めている。当時小学５年生だった結希くんは３月23日朝、卒業式に在校生として出席するため、父親の運転する車で小学校に向かった。駐車したのは校門から150ｍほど離れた学童保育施設の駐車場。父親の車は防犯カメラに映っていたが、降車